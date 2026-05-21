21 мая, 16:53

Происшествия

У подростков из лагеря в Башкирии диагностировали норовирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Врачи диагностировали норовирус у подростков из детского оздоровительного лагеря в Абзелиловском районе Башкирии, после обращения несовершеннолетних в медучреждение с жалобами. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщали о массовом заболевании детей в возрасте 11–15 лет, отдыхавших в лагере "Уральские Зори". Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Минздраве республики уточняли, что за медицинской помощью обратились 16 детей. Школьников осмотрели, все они сдали анализы. Госпитализация никому не потребовалась.

Ранее у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя была выявлена острая кишечная инфекция. Уточнялось, что они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших была выявлена РНК норовируса. Было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

