Семь учеников в Чебоксарах обратились за помощью с признаками кишечной инфекции

Семеро учеников школы №64 в Чебоксарах обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.

По ее словам, информация о заболевших поступила 3 апреля из Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи. Случаи зафиксированы среди учащихся разных классов, предварительно у детей диагностирован норовирус.

"Все случаи заболевания протекают в легкой форме", – написала Федорова в своем телеграм-канале.

В классах, где учатся заболевшие, организовали дистанционное обучение. Для предотвращения распространения инфекции в школе провели дезинфекцию и генеральную уборку с применением специальных средств.

С 6 по 8 апреля по решению администрации учебного заведения занятия для всех учеников пройдут в дистанционном формате. По состоянию на утро 5 апреля новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 9 детей парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке. Инцидент произошел 8 марта, когда три семьи отдыхали в сауне. После купания несовершеннолетние почувствовали недомогание. Всех пострадавших доставили в детскую больницу.