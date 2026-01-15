Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:57

Общество

Роспотребнадзор запросил данные о кишечной инфекции в отеле в Пхукете

Фото: 123RF.com/panya99

Роспотребнадзор после появления в СМИ информации о заражении россиян кишечной инфекцией в отеле Kora Beach Resort на Пхукете попросил у Минздрава Таиланда и АТОР направить сведения об итогах расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидобстановки на курорте. Соответствующий комментарий сделала пресс-служба ведомства.

Запрос был направлен в рамках меморандума о сотрудничестве стран в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Надзорное ведомство напомнило о важности соблюдения мер профилактики, в том числе о необходимости тщательного мытья рук перед едой и об использовании бутилированной или кипяченой воды. Кроме того, туристов попросили хорошо мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками инфекций.

В случае ухудшения самочувствия, в том числе появления температуры, рвоты, сыпи или иных симптомов, граждан РФ попросили своевременно обращаться за медпомощью.

Ранее Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали в Сочи на соревнования по регби. При этом госпитализация им не потребовалась.

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте Шерегеш

Читайте также


общество

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика