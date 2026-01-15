Роспотребнадзор запросил данные о кишечной инфекции в отеле в Пхукете

Фото: 123RF.com/panya99

Роспотребнадзор после появления в СМИ информации о заражении россиян кишечной инфекцией в отеле Kora Beach Resort на Пхукете попросил у Минздрава Таиланда и АТОР направить сведения об итогах расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидобстановки на курорте. Соответствующий комментарий сделала пресс-служба ведомства.

Запрос был направлен в рамках меморандума о сотрудничестве стран в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Надзорное ведомство напомнило о важности соблюдения мер профилактики, в том числе о необходимости тщательного мытья рук перед едой и об использовании бутилированной или кипяченой воды. Кроме того, туристов попросили хорошо мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками инфекций.

В случае ухудшения самочувствия, в том числе появления температуры, рвоты, сыпи или иных симптомов, граждан РФ попросили своевременно обращаться за медпомощью.

Ранее Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали в Сочи на соревнования по регби. При этом госпитализация им не потребовалась.

