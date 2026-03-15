15 марта, 15:12

Мэр Москвы

Собянин: в столице растет популярность спортивных лиг для молодежи

Фото: Мосфото

Популярность спортивных лиг для молодежи выросла в Москве. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"Это состязания среди школьников и студентов колледжей по более чем 20 видам спорта. Самыми популярными остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол", – перечислил мэр.

По его словам, в 2025 году участниками этих соревнований стали свыше 155 тысяч ребят. За три года показатель вырос на 40%.

При этом для тренировок доступна современная инфраструктура, в том числе спортивные залы, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.

"Лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд. Затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня", – добавил Собянин.

Далее лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Например, юные москвичи выступали на Президентских спортивных играх, Всероссийских соревнованиях по шахматам "Белая ладья" и других. Кроме того, школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров.

В Москве работает свыше 135 тысяч кружков для детей от 5 до 18 лет, которые посещают свыше 1,5 миллиона. В физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек.

Ранее спортсмены "Московской горнолыжной академии" завоевали медали чемпионата России. Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, подруга по команде София Кашкарова стала третьей. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.

Читайте также


мэр Москвыспорт

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

