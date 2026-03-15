Собянин: в столице растет популярность спортивных лиг для молодежи

Популярность спортивных лиг для молодежи выросла в Москве. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"Это состязания среди школьников и студентов колледжей по более чем 20 видам спорта. Самыми популярными остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программе настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол", – перечислил мэр.

По его словам, в 2025 году участниками этих соревнований стали свыше 155 тысяч ребят. За три года показатель вырос на 40%.

При этом для тренировок доступна современная инфраструктура, в том числе спортивные залы, уличные площадки и необходимое оборудование. Матчи проводятся в школах и колледжах, на городских объектах.

"Лиги включают два этапа. Сначала проходят отборочные туры среди межрайонных команд. Затем лучшие встречаются в финале, где определяют победителей городского уровня", – добавил Собянин.

Далее лидеры столичных этапов получают право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Например, юные москвичи выступали на Президентских спортивных играх, Всероссийских соревнованиях по шахматам "Белая ладья" и других. Кроме того, школьники и студенты также пробуют себя в роли волонтеров и организаторов турниров.

В Москве работает свыше 135 тысяч кружков для детей от 5 до 18 лет, которые посещают свыше 1,5 миллиона. В физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек.

Ранее спортсмены "Московской горнолыжной академии" завоевали медали чемпионата России. Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, подруга по команде София Кашкарова стала третьей. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.