Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках" 24 мая

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 пройдет на московском стадионе "Лужники" 24 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Место проведения утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). В суперфинале встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

В полуфиналах "пути РПЛ" сыграют столичное "Динамо" и "Спартак", а также ЦСКА и "Краснодар". В "пути регионов" в первом полуфинальном этапе пройдут матчи между "Крыльями Советов" и "Локомотивом", "Зенитом" и махачкалинским "Динамо".

В прошлом сезоне обладателем Кубка России по футболу стал ЦСКА. Основное время игры с "Ростовом" закончилось со счетом 0:0, однако в серии пенальти столичной команде удалось выиграть со счетом 4:3.