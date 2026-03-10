Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 12:32

Транспорт

Верховный суд России утвердил изъятие аэропорта Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Верховный суд России утвердил решение об изъятии компаний группы "Домодедово", оставив тем самым без удовлетворения кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Каменщик просил признать недействительными сделки в отношении отчуждения долей компаний и применения последствий. Заседание по данному вопросу проводилось в закрытом режиме.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией к Каменщику, который являлся бенефициаром группы "Домодедово", и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Ведомство утверждало, что владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Спустя время активы группы "Домодедово" купила дочерняя структура Шереметьево ООО "Перспектива". Стоимость сделки превысила 66 миллиардов рублей. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что покупка Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались.

Уточнялось, что Шереметьево планирует сформировать программу оздоровления Домодедово. Она будет зависеть от динамики формирования пассажиропотока в России и столичном авиаузле. Василенко также подчеркивал, что Шереметьево не будет "переманивать" авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Домодедово.

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

Читайте также


судытранспортэкономика

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика