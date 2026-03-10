Верховный суд России утвердил изъятие аэропорта Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Верховный суд России утвердил решение об изъятии компаний группы "Домодедово", оставив тем самым без удовлетворения кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Каменщик просил признать недействительными сделки в отношении отчуждения долей компаний и применения последствий. Заседание по данному вопросу проводилось в закрытом режиме.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией к Каменщику, который являлся бенефициаром группы "Домодедово", и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Ведомство утверждало, что владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Спустя время активы группы "Домодедово" купила дочерняя структура Шереметьево ООО "Перспектива". Стоимость сделки превысила 66 миллиардов рублей. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что покупка Домодедово была реализована на деньги его аэропорта, заемные средства не привлекались.

Уточнялось, что Шереметьево планирует сформировать программу оздоровления Домодедово. Она будет зависеть от динамики формирования пассажиропотока в России и столичном авиаузле. Василенко также подчеркивал, что Шереметьево не будет "переманивать" авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Домодедово.