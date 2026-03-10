Форма поиска по сайту

10 марта, 14:29

Транспорт

Столичным автомобилистам рекомендовали пока не менять зимние шины на летние

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным автомобилистам не следует менять зимние шины на летние, пока средняя температура не будет выше 5–6 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там пояснили, что плюсовая температура в Москве еще не устойчива. Утром и вечером столбики термометров находятся на отметке ниже нуля, поэтому возможна гололедица. Рекомендации помогут избежать аварий.

В ЦОДД подчеркнули, что специалисты следят за ситуацией на дорогах и проинформируют водителей о том, когда можно будет сменить резину.

Также из-за нестабильной погоды министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало мотоциклистов и велосипедистов пока не выезжать на дороги.

"Асфальт еще не просох, есть заморозки, а также периодически идет снег и мокрый снег – все это может привести к ДТП", – сказали в пресс-службе министерства.

Там добавили, что устойчивая плюсовая температура придет в столичный регион в середине апреля. С этого времени выезжать на мотоциклах, самокатах и велосипедах будет безопасно.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве уменьшится примерно вдвое в течение недели с 9 по 15 марта – с 45 до 20–25 сантиметров. При этом, несмотря на теплую погоду днем, в ночное время температура может быть около нуля градусов. Возможны кратковременные похолодания.

Вместе с тем снегопады могут задержаться в столице до апреля, несмотря на календарную весну. В России умеренный климат, поэтому снег нередко выпадает в весенний период.

