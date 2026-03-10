Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 17:25

Общество
Главная / Новости /

Невролог Воробьева: авитаминоз может быть причиной частой головной боли весной

Невролог рассказала, почему весной могут мучить головные боли

Фото: 123RF.com/fizkes

Смена погодных условий и авитаминоз могут приводить к учащению приступов головной боли весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, боль часто провоцируют различные стрессовые события, одним из которых может стать сезонное изменение погодных условий.

Причина в частых температурных колебаниях: когда то холодает, то вдруг становится тепло, а также в резких скачках атмосферного давления. В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения.
Ольга Воробьева
врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Чтобы снизить риск их появления, очень важно следить за режимом работы и отдыха. Спать надо не менее 6–7 часов в сутки и хотя бы 4 часа в день выделять на отдых. Последний в том числе должен включать физическую активность: прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, отметила врач.

"Еще одной причиной частых головных болей весной может стать дефицит в организме важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света. Особенно выраженное влияние оказывает нехватка витаминов D и группы B", – подчеркнула невролог.

В связи с этим эксперт порекомендовала сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов. После этого важно обратиться к врачу, который поможет подобрать необходимые комплексы и скорректировать рацион.

Ранее иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа посоветовала аллергикам заранее готовиться к тяжелому для них сезону цветения. Уже сейчас есть смысл начать принимать препараты, способствующие восстановлению и укреплению слизистых оболочек, а также скорректировать питание, убрав из рациона продукты с повышенным содержанием гистамина.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика