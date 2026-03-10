Невролог Воробьева: авитаминоз может быть причиной частой головной боли весной

Фото: 123RF.com/fizkes

Смена погодных условий и авитаминоз могут приводить к учащению приступов головной боли весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, боль часто провоцируют различные стрессовые события, одним из которых может стать сезонное изменение погодных условий.





Ольга Воробьева врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Причина в частых температурных колебаниях: когда то холодает, то вдруг становится тепло, а также в резких скачках атмосферного давления. В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения.

Чтобы снизить риск их появления, очень важно следить за режимом работы и отдыха. Спать надо не менее 6–7 часов в сутки и хотя бы 4 часа в день выделять на отдых. Последний в том числе должен включать физическую активность: прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, отметила врач.

"Еще одной причиной частых головных болей весной может стать дефицит в организме важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света. Особенно выраженное влияние оказывает нехватка витаминов D и группы B", – подчеркнула невролог.

В связи с этим эксперт порекомендовала сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов. После этого важно обратиться к врачу, который поможет подобрать необходимые комплексы и скорректировать рацион.

Ранее иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа посоветовала аллергикам заранее готовиться к тяжелому для них сезону цветения. Уже сейчас есть смысл начать принимать препараты, способствующие восстановлению и укреплению слизистых оболочек, а также скорректировать питание, убрав из рациона продукты с повышенным содержанием гистамина.

