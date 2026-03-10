Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 19:06

Политика
Главная / Новости /

Уиткофф: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на следующей неделе

Трехсторонняя встреча по Украине может пройти на следующей неделе – Уиткофф

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

По его словам, переговорный процесс по поводу урегулирования украинского конфликта продолжает двигаться вперед. Он выразил надежду, что такой позитивный настрой сохранится.

Уиткофф также заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине.

Россия тем временем открыта к диалогу и ждет следующего раунда консультаций, указывал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, он высоко оценил вклад Вашингтона в переговорный процесс.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что сейчас все зависит от решений главы Украины Владимира Зеленского, поскольку Владимир Путин, по его мнению, готов к заключению соглашения.

По информации СМИ, новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в турецком Стамбуле. Еще одной площадкой для встречи представителей Киева, Москвы и Вашингтона может стать Швейцария.

В Женеве завершился третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика