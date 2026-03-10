Уиткофф: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на следующей неделе

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Новая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины может пройти на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

По его словам, переговорный процесс по поводу урегулирования украинского конфликта продолжает двигаться вперед. Он выразил надежду, что такой позитивный настрой сохранится.

Уиткофф также заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине.

Россия тем временем открыта к диалогу и ждет следующего раунда консультаций, указывал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, он высоко оценил вклад Вашингтона в переговорный процесс.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что сейчас все зависит от решений главы Украины Владимира Зеленского, поскольку Владимир Путин, по его мнению, готов к заключению соглашения.

По информации СМИ, новый раунд трехсторонних переговоров может пройти в турецком Стамбуле. Еще одной площадкой для встречи представителей Киева, Москвы и Вашингтона может стать Швейцария.

