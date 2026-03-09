Mash: пропавшие в Звенигороде дети хотели поздравить одноклассницу с 8 Марта

Спасатели и волонтеры ищут троих детей, которые пропали в подмосковном Звенигороде. По предварительным данным, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед. Подробности – в материале Москвы 24.

Гуляли у реки?

Фото: телеграм-канал "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

Трое детей – 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван – пропали в подмосковном Звенигороде 7 марта. По данным Следственного комитета, они ушли гулять в микрорайоне Восточном, где неподалеку течет Москва-река. С тех пор местонахождение детей неизвестно, а их мобильные телефоны недоступны.





из сообщения Следственного комитета В ходе осмотра берега реки обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. К розыску детей подключились следователи, поисковые отряды и водолазы. С воздуха им помогает вертолетный отряд "Ангел".

По состоянию на утро 10 марта обследовано почти 20 километров Москвы-реки. Специалисты задействуют гидроакустическое оборудование и эхолоты, чтобы изучить рельеф дна. Кроме того, водолазы совершили 18 погружений. В работе также используются видеокамеры, которые опускают под воду через лунки во льду.

В региональном отделении МЧС отметили, что зона поиска была расширена, а мероприятия ведутся круглосуточно. При этом работы осложняются паводком и ледоходом, сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

Представитель пресс-службы отряда Нина Быстрова в беседе с телеканалом Москва 24 объяснила, как строится алгоритм действий в таких случаях.

"Когда получаем заявку на поиск, очень долго ее анализируем. Так как у нас три ребенка, нам нужно было опросить каждую семью пропавшего, составить анализ, что они говорили, во сколько дети пропали, куда пошли, что делали, во что были одеты. После огромного анализа, который проводится удаленно, мы принимаем решение о том, что нам нужно выезжать на место. Мы согласовываем это обязательно всегда со службами", – рассказала Быстрова.

Руководитель СМИ МООО "Спас Град" Виктория Мацко рассказала телеканалу Москва 24, что к поискам были привлечены все имеющиеся резервы.





Виктория Мацко руководитель СМИ МООО "Спас Град" Используются эхолоты, которые сканируют водное пространство и выявляют объекты, которые есть на дне. Если дети провалились под лед, то их смогут найти.

По ее словам, родители все это время находятся рядом и оказывают любую возможную помощь.

"Они здесь постоянно подходят, спрашивают, какая помощь нужна, какая есть информация. Оказывают любое содействие. Вот недавно принесли нам бур для дополнительной экипировки еще одного экипажа", – добавила представитель отряда.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что администрация оказывает максимальную поддержку в поисках. По его словам, на месте развернуты палатки, организован подвоз питания и созданы все условия для проведения работ. Глава округа также добавил, что по просьбе спасателей привлечены дополнительные резиновые лодки, плюс он обратился за помощью к отряду "Центроспас" из Жуковского.

"Важно: на место стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно", – предупредил Иванов.

В данный момент нужно дать возможность профессионалам выполнять свою работу, подчеркнул глава округа. При этом в администрации пообещали сообщить, если потребуется помощь волонтеров.

"Слышала крики, но не вернулась"

Фото: телеграм-канал "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

По одной из версий, пропавшие школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта, сообщил телеграм-канал Mash. В это время дети могли провалиться под лед и утонуть.

Местная жительница Людмила, которая участвует в поисках, рассказала изданию MSK1.ru, что некий рыбак, возможно, видел компанию детей около 5 часов вечера 7 марта.

"Через некоторое время одного мальчика несло в реке. Он кричал, потом его водой затащило под лед", – поделилась женщина.





Людмила участница поисков Рыбак еще с одним рыбаком, как он говорит, пытались в моменте дотянуться удочками, палками, но так и не смогли. На льду возле воды был найден мокрый шарф. Мама одного из мальчиков его опознала. Еще одна девушка писала, что видела их троих на берегу реки, потом, когда уходила с семьей, слышала крики, но не вернулась. Были обнаружены следы попыток вылезти из воды.

Также издание опубликовало слова местного жителя, который, возможно, видел детей 7 марта.

"Они шли туда, а я шел на рыбалку. Парень по телефону звонил – не знаю. У меня нет телефона, думал, что в полицию они позвонят. Вот один плыл, кричал. Мы бежали за ним, палки взяли", – рассказал добровольцам один из рыбаков.

Другой волонтер уточнил в беседе с журналистами, что поход детей к реке попал на камеру. Кроме того, местная жительница заметила, как компания играет на льду.

"Через четыре часа примерно один из рыбаков увидел, как один проплывает мимо. То есть он упал в воду под лед. И барахтался, пытаясь спастись. Рыбаки пытались помочь ему, но не смогли, так как он был ближе к другому берегу", – сказал один из участников поисков.

По данным СМИ, все трое детей из благополучных семей. При этом издание "Московский комсомолец" утверждает, что с ними на пикник должен был пойти еще один мальчик, однако в итоге остался дома. Также журналисты утверждают, что детям было категорически запрещено выходить на берег реки, но 7 марта они ослушались. Кроме того, пропавшие не предупреждали о планах устроить пикник в честь 8 Марта. В последний раз Алина спрашивала у друзей, работает ли еще каток в Звенигороде, утверждает издание.

