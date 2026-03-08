ТАСС: пропавшие в Звенигороде дети утонули в реке

Фото: depositphotos/Anna_Om

Три пропавших в подмосковном Звенигороде ребенка утонули в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам координатора поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрея Чернова, заявка на поиск подростков поступила на горячую линию 7 марта. После этого специалисты начали отрабатывать берег реки, просматривать камеры видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.

К работам привлекли более 150 человек.

Ранее в Смоленске пропала девятилетняя девочка, которая утром 24 февраля вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась. Вечером того же дня начались поиски.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. После этого стало известно о возможном похищении девочки. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья несовершеннолетней, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на автомобиле.

На третьи сутки девочку обнаружили живой в квартире одного из домов в Заднепровском районе. Вместе с ней там был местный житель 1983 года рождения, который в 2021 году был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. Жизни самой девочки ничего не угрожало, она была передана матери. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Признаков насильственных действий у нее не обнаружено.

Квартира, в которой находилась девочка, принадлежала сожительнице обвиняемого. Ее тоже задержали по обвинению в похищении ребенка.

