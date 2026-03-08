Чемпионка мира в тройном прыжке Конева досрочно завершила сезон из-за ангины

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Победительница чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева досрочно завершила зимний сезон из-за ангины. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в начале февраля. На турнире "Русская зима" в Москве она стала последней.

"Я приехала на "Русскую зиму" уже немного нездоровая, так скажем. На "Русской зиме" я уже поняла, что у меня очень сильно болит горло, но все равно приняла решение, что нужно выступать. Ну и результат получился соответствующим моему состоянию", – поделилась Конева.

По словам спортсменки, после соревнований ей понадобилась неделя, чтобы выздороветь.

"Набрать хорошую форму до чемпионата России в моем случае было нереально", – отметила она.

