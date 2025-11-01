Теннисист Медведев снялся с турнира в Меце из-за травмы

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Меце во Франции. Причиной послужила его травма, сообщила пресс-служба турнира.

Спортсмен получил ее во время четвертьфинального матча турнира серии "Мастерс" с представителем Германии Александром Зверевым. Матч, который длился 2 часа 30 минут, закончился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Зверева.

В активе россиянина – 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10. Зверев, в свою очередь, сделал 4 подачи навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 9, а также не допустил ни одной двойной ошибки.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер и польская спортсменка Ига Свентек впервые в своей карьере одержали победы на Уимблдоне. До этого их лучшими достижениями считались выход в полуфинал и в четвертьфинал турнира в 2023 году соответственно.

