08 марта, 11:45

Экономика

Valentino подал 4 заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Фото: Getty Images/Gado/Smith Collection

Итальянский люксовый бренд Valentino подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России для косметических средств. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была подана от "Валентино С. П. А." в Роспатент в феврале 2026 года.

По информации базы ведомства, под данными товарными знаками бренд сможет продавать косметические продукты и средства, косметические кремы, лосьоны для косметических целей, масла косметические, туалетное очищающее молочко, гели для косметического использования, сыворотки для косметического использования, а также средства для макияжа, грима.

Между тем продажи декоративной косметики и средств по уходу за лицом сократились в российских магазинах на 6,3% в натуральном выражении по итогам 2025 года. Они составили 3,9 миллиарда упаковок – это на 2% меньше, чем до этого. Снижение продаж также наблюдается у средств для бритья (падение на 5,2%), для ухода за телом (4,4%), для полости рта (3,5%), а также в детской гигиене (6,9%).

По словам экспертов, потребители все еще готовы тратить на уход за собой, однако они начинают делать это более осознанно.

