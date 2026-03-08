График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 13:10

Лавров призвал созвать саммит пятерки Совбеза ООН

Фото: kremlin.ru

Сейчас настал подходящий момент для реализации инициативы Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что российский лидер выдвинул эту идею еще до пандемии. По его мнению, сейчас она особенно актуальна.

Также, как он заявил телеканалу "Вести", Россия ожидает от США разъяснений относительно их намерений и того, насколько эти планы соответствуют ранее действовавшим нормам.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай совместно выступили против принятия программы работы американского председательства СБ ООН в марте 2026 года. Дипломаты пояснили, что были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа "фигурировал брифинг комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана".

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

