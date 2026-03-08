Временные ограничения в работе аэропорта Жуковский сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Благодаря снятию ограничительных мер аэрогавань вновь может отправлять и принимать воздушные суда. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Изначально аналогичные меры уже вводились в этой воздушной гавани. Тогда ограничения объяснялись обеспечением безопасности полетов воздушных судов. Затем ограничения были отменены.

Позднее временные ограничения на прием и отправку пассажирских рейсов вновь были временно введены в аэропорту Жуковский.

