Аэропорт Жуковский возобновил работу

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения отменены в аэропорту Жуковский. Он вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были объявлены в авиагавани вечером 8 марта. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В свою очередь, Роспотребнадзор напомнил, что в случае задержки или отмены авиарейса пассажир может вернуть деньги за билеты.

Возврат производится авиакомпанией или по ее поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки. Также получить средства можно в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

Между тем с 1 марта в России изменились правила авиаперелетов. Теперь перевозчики должны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и других деталях.

