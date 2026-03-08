Фото: Агентство "Москва"

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что в случае задержки или отмены авиарейса пассажир может вернуть деньги за билеты.

Возврат производится авиакомпанией или по ее поручению уполномоченным агентом по месту оплаты перевозки. Также получить средства можно в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

