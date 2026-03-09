Форма поиска по сайту

09 марта, 22:08

Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко допустил переименование группы "Иванушки International"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко допустил переименование коллектива из-за обсуждения использования англицизмов. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня "продюсер" – я теперь художественный руководитель", – сказал он.

По словам Матвиенко, также можно ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Теперь подобная информация должна быть выполнена на русском языке, однако можно дублировать текст на языках народов России. Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом.

Жалобу в прокуратуру подали на певца Shaman из-за его псевдонима

