Постпредство РФ опровергло обвинения США в ядерных испытаниях

Обвинения со стороны США в адрес России и Китая в ядерных испытаниях не подтверждаются фактурой. Об этом заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.

Вашингтон возобновил обвинения в конце 2025 года. Речь шла о спекуляциях относительно якобы низкомощностной испытательной деятельности на российских и китайских полигонах.

"Новым элементом в 2026 году стало то, что США публично заявили, что Китай якобы проводил ядерные испытания на полигоне Лобнор, представив материалы, которые в их подаче должны доказывать эти обвинения", – приводит текст заявления ТАСС.

Отмечается, что американская сторона указывает на событие 22 июня 2020 года, которое интерпретируется как подземный ядерный взрыв малой мощности. Однако эти обвинения основаны преимущественно на предположениях и интерпретациях имеющихся сведений.

По утверждению дипломатов, данные Международной системы мониторинга (МСМ) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до вступления документа в силу пока не позволяют формулировать окончательные выводы.

"Любые интерпретации данных МСМ в политических заявлениях государств неизбежно носят исключительно предположительный характер и не могут рассматриваться как доказательство нарушения", – подчеркнули в постпредстве.

Там также добавили, что подобный подход со стороны Штатов создает системные риски для всей архитектуры нераспространения ядерного оружия. Он подрывает доверие к многосторонним механизмам верификации. Такие действия формируют опасный прецедент политизации технических данных.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность проведения контактов между странами "ядерной пятерки" находится на стадии обсуждения. В это неформальное объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, которые обладают ядерным оружием. По словам Рябкова, сейчас изучается формат встречи на экспертном или рабочем уровне.