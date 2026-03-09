Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 16:46

Политика

Постпредство РФ опровергло обвинения США в ядерных испытаниях

Фото: vk.com/mil

Обвинения со стороны США в адрес России и Китая в ядерных испытаниях не подтверждаются фактурой. Об этом заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.

Вашингтон возобновил обвинения в конце 2025 года. Речь шла о спекуляциях относительно якобы низкомощностной испытательной деятельности на российских и китайских полигонах.

"Новым элементом в 2026 году стало то, что США публично заявили, что Китай якобы проводил ядерные испытания на полигоне Лобнор, представив материалы, которые в их подаче должны доказывать эти обвинения", – приводит текст заявления ТАСС.

Отмечается, что американская сторона указывает на событие 22 июня 2020 года, которое интерпретируется как подземный ядерный взрыв малой мощности. Однако эти обвинения основаны преимущественно на предположениях и интерпретациях имеющихся сведений.

По утверждению дипломатов, данные Международной системы мониторинга (МСМ) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до вступления документа в силу пока не позволяют формулировать окончательные выводы.

"Любые интерпретации данных МСМ в политических заявлениях государств неизбежно носят исключительно предположительный характер и не могут рассматриваться как доказательство нарушения", – подчеркнули в постпредстве.

Там также добавили, что подобный подход со стороны Штатов создает системные риски для всей архитектуры нераспространения ядерного оружия. Он подрывает доверие к многосторонним механизмам верификации. Такие действия формируют опасный прецедент политизации технических данных.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность проведения контактов между странами "ядерной пятерки" находится на стадии обсуждения. В это неформальное объединение входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, которые обладают ядерным оружием. По словам Рябкова, сейчас изучается формат встречи на экспертном или рабочем уровне.

Читайте также


политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика