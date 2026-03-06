График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 09:11

Политика

Рябков сообщил об обсуждении возможности встречи "ядерной пятерки"

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Возможность проведения контактов между странами так называемой ядерной пятерки находится на стадии обсуждения. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, рассматривается формат встречи на экспертном или рабочем уровне. При этом вопрос о сроках и параметрах возможных консультаций пока остается открытым.

"Ядерная пятерка" – это неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Функции координатора в объединении ежегодно переходят от одной страны к другой. Россия выполняла эту роль в 2023 году и до середины 2024 года, после чего координация была передана Китаю.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.

Страны осознают, что этот шаг подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, однако понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

