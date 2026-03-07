Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили 4 БПЛА, летевших в сторону нефтяного месторождения

Фото: depositphotos/Afotoeu

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, которые были направлены к нефтяному месторождению Шайба. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

До этого Саудовские средства ПВО перехватили 3 крылатые ракеты над центральной частью страны. В заявлении оборонного ведомства отмечается, что инцидент произошел в небе в районе города Эль-Хардж, расположенного южнее столицы Эр-Рияда.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Штаты рассматривают возможность проведения операции против Исламской Республики продолжительностью не менее 100 дней.

В ответ на это Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.