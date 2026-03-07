США запустят программу по страхованию судов в Персидском заливе

График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

США запускают механизм перестрахования судов в Персидском заливе на 20 миллиардов долларов из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщается в официальном заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и Министерства финансов США.

Новый финансовый механизм направлен на обеспечение стабильности морских поставок через стратегически важный Ормузский пролив в условиях эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Согласно документу, созданная система перестрахования позволит покрывать потенциальные убытки судовладельцев на общую сумму, достигающую 20 миллиардов долларов.

В корпорации уточнили, что речь идет о "постоянно действующем механизме", который призван нормализовать коммерческое судоходство в регионе и нивелировать риски, связанные с текущим конфликтом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также в связи с этим Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

