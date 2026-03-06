Дмитриев спросил у Мерца, где находятся нефть и газ, которые спасут Германию

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спросил в Х у немецкого канцлера Фридриха Мерца, где находятся источники газа и нефти, которые смогут спасти ФРГ от энергетического кризиса, сообщает RT.

Он отметил, что Германии нужны новые источники, поскольку правительство страны разрушает свою промышленность, не подготовившись при этом к энергетическому кризису.

"У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?" – спросил Дмитриев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что российские компании намерены в ближайшее время переориентировать часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные страны, включая Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. По его словам, российский бизнес уже начал искать возможность заключения новых долгосрочных контрактов с партнерами в других странах, не дожидаясь последующих ограничений со стороны Евросоюза.

Помимо этого, глава РФПИ предрек неизбежный рост цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Он обратил внимание, что стоимость топлива с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов.

