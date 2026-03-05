Дмитриев предрек неизбежный рост цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость нефти должна неизбежно подняться выше 100 долларов за баррель. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в соцсети X.

"Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов", – указал Дмитриев.

Позже он отметил, что в леволиберальном британском журнале The Economist также выступили с прогнозом о стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

Ормузский пролив, через который осуществлялись ключевые поставки нефти и газа на мировой рынок, был закрыт для движения судов с 28 февраля. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая возникла после ударов Израиля и США по Ирану.

Исламская Республика заявила, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью. В результате движение судов в Ормузском проливе упало на 90% по сравнению с прошлой неделей.