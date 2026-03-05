Суд отклонил иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к Минобороны и военкомату об отказе в отправке в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция признала отказ в заключении с ним контракта законным, поскольку сочла, что возможность искупить свою вину таким путем является привилегией, а не индульгенцией.

Сам Иванов, выступая на заседании по видеосвязи, вновь заявил, что хочет воспользоваться правом отправиться на СВО.

"Мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою Родину, чтобы отстоять свое имя… не дают исполнить свои права для того, чтобы защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО", – приводит его слова РИА Новости.

По словам адвоката экс-замминистра Дениса Балуева, защита намерена обжаловать решение суда.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в 2024 году. По данным следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств на оказание имущественных услуг во время подрядных и субподрядных работы для нужд оборонного ведомства.

Позже его обвинили в растрате около 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, против Иванова возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. В ноябре того же года его объявили банкротом.

В феврале 2026-го Иванову предъявили 2 новых иска на сумму 405 миллионов рублей. Требования выдвинул строительный подрядчик ведомства, АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ).

Иванов подавал заявление об отправке в зону СВО на должность по воинскому званию майора, однако получил отказ из-за отсутствия соответствующих вакансий. После этого он попросил направить его на любую должность.