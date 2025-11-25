ТАСС: Арбитражный суд Москвы признал экс-замглавы Минобороны Иванова банкротом

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Арбитражный суд Москвы объявил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Таким образом, было удовлетворено соответствующее прошение ПСБ, уточнил собеседник агентства. Он также добавил, что инстанция одобрила ходатайство Иванова, которое он подал на предыдущем слушании, о немедленном переходе к продаже его имущества из-за невозможности восстановления платежеспособности.

Экс-замминистра был задержан в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. По версии СК РФ, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание имущественных услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд российского министерства обороны.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Затем ему предъявили новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Также в отношении экс-замминистра было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллиона рублей. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

