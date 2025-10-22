Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил, что готов уйти штурмовиком в зону СВО

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО, в том числе в качестве штурмовика. Об этом в беседе с ТАСС заявил один из его адвокатов Денис Балуев.

По его словам, решение экс-замминистра является абсолютно искренним и обдуманным. Юристы уже изучают порядок реализации "законного и конституционного права" Иванова.

Экс-замминистра был задержан в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. По версии СКР, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание имущественных услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд российского министерства обороны.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Затем ему предъявили новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Также в отношении экс-замминистра было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллиона рублей. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

