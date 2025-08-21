Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ТАСС/AP Photo

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение заявления банка ПСБ о признании банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные инстанции.

Заседание по данному вопросу пройдет во вторник, 2 октября, уточнил судья Рамиль Мухамедзанов.

В свою очередь, источник ТАСС из Генпрокуратуры РФ раскрыл, что в поданном иске надзорного ведомства о конфискации имущества Иванова значатся владения на сумму 1,2 миллиарда рублей.

Проверка, проведенная в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере, показала, что при официальном доходе бывшего замминистра за 2016–2024 годы в размере 136,8 миллиарда рублей его активы оцениваются в 1,239 миллиарда рублей.

Список подлежащего конфискации имущества включает 24 миллиона рублей и валюту, изъятые во время обысков 24 апреля 2024 года, ювелирные изделия, картины и дорогие часы на сумму 235 миллионов рублей.

Кроме того, под конфискацию подпадают жилые и нежилые помещения, а также земельные участки в Москве, Подмосковье, Тверской области на берегу Волги и в Карелии.

Вместе с тем Генпрокуратура требует обратить в доход государства 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, зарегистрированных на Иванова, его близких, включая отца и бывшую супругу, а также на три подконтрольные компании: ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег" и ООО "Гермес-техно".

ГП подала соответствующий иск 20 августа 2025 года. Согласно информации правоохранительных органов, требования касаются изъятия объектов недвижимости и активов, которые были приобретены на неподтвержденные доходы. Соответчиками по делу могут быть лица, связанные с Ивановым.

Иванов был задержан в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Было установлено, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников был наложен арест.

Спустя время Иванову было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба составила более 4 миллиардов рублей. Вину по этому делу Иванов не признал.

В июне 2025 года в отношении экс-замминистра было возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей. Мосгорсуд 1 июля приговорил его к 13 годам колонии общего режима.