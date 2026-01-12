Форма поиска по сайту

12 января, 18:00

Происшествия

Молодой человек задержан после обмана пожилой москвички на 650 тысяч рублей

Фото: 77.мвд.рф

Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве, совершенном против пожилой москвички. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение мужчины, когда патрулировали Строгинский бульвар. Молодой человек нервничал во время общения с сотрудниками полиции. Кроме того, он не смог предоставить документы, подтверждающие его личность.

В результате во время досмотра у 22-летнего жителя Санкт-Петербурга была найдена крупная сумма денег. Мужчина не смог объяснить, откуда они у него. В связи с этим его доставили в отделение полиции для разбирательства.

Спустя время удалось установить, что мужчина получил деньги от пенсионерки на парковке, расположенной на Таллинской улице. С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили момент передачи средств в руки задержанного, установили личность потерпевшей и выяснили адрес, где она проживала.

Оказалось, что мошенники звонили 87-летней москвичке, предлагая ей "заменить домофон". В результате они получили от женщины код из СМС, затем представились сотрудниками полиции и запугали пенсионерку потерей сбережений. Так аферисты смогли убедить жертву в необходимости декларирования средств.

После этого женщина по инструкции мошенников собрала все деньги, которые хранила дома в рублях и иностранной валюте, вышла на улицу и на парковке передала свыше 650 тысяч рублей злоумышленнику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Деньги изъяты. После проведения следственных мероприятий средства будут возращены пенсионерке.

Ранее в Чувашии по подозрению в мошенничестве были задержаны двоюродные братья. По данным регионального МВД, злоумышленники публиковали на специализированных сайтах анкеты с фотографиями случайных девушек, а во время звонков клиентов имитировали голоса женщин.

После этого мужчины, представляясь криминальными авторитетами, вымогали у потерпевших деньги, угрожая разоблачением или убийством их родственников. Ущерб от их действий превысил 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве.

В России выросло число случаев мошенничества на сайтах знакомств

