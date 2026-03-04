До 2 градусов тепла и мокрый снег ожидаются в Москве 4 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в среду, 4 марта, составит от 0 до плюс 2 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что до конца первой декады марта таяние снега в городе будет малоинтенсивным. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, сейчас этот процесс замедлился. При этом по региону снег тает по-разному.