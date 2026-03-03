Синоптик Ильин: в ночь на 7 марта Москву ожидает похолодание до минус 8 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу недели в Москву вернутся минусовые температуры, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, до четверга в столице в дневные часы ожидается плюсовая температура от 0 до 3 градусов с небольшими осадками. Ночью сохранится легкий минус до 5 градусов.

В пятницу днем по области прогнозируют уже минус 4 – 1 градус, а в ночь на субботу температура может опуститься до минус 3 – минус 8 градусов, подчеркнул Ильин.

Синоптик отметил, что 3 и 4 марта в столичном регионе будет дуть южный и юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и в четверг зафиксируется на уровне 742 миллиметров ртутного столба, однако в пятницу ожидается рост до 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Москве 3 марта. В связи с возможным образованием гололедицы в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности, его продлили до вечера 4 марта.