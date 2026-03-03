Певец Джастин Тимберлейк подал в суд на Саг-Харбор-Виллидж из-за видео своего ареста

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Американский певец Джастин Тимберлейк подал в суд на деревню Саг-Харбор-Виллидж, где его арестовали за вождение в нетрезвом состоянии в прошлом году. Артист требует запретить публикацию видеозаписей с нагрудных камер полицейских, сделанных во время его задержания, передало Page Six.

Решение было принято из-за таблоидов, которые активно стремятся получить доступ к этим материалам, поскольку по закону правоохранители могут их предоставить, если сочтут это нужным.

Исполнитель заявил, что инцидент уже навредил его репутации. В частности, сам арест привел к снижению продаж билетов на его шоу и вызвал волну критики в соцсетях. При этом публикация записи, по мнению Тимберлейка, может нанести еще больший ущерб.

Уточняется, что в иске адвокат певца ссылается на нарушение права на частную жизнь. На данный момент суд по этому делу еще не вынес решения.

Тимберлейк уже неоднократно был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Например, в июне 2024 года его арестовали в элитном курорте Хэмптонс в штате Нью-Йорк. Причем после инцидента в СМИ появилась информация об алкогольной зависимости артиста, которую он скрывал несколько лет.

Позже суд приговорил исполнителя к 25 часам общественных работ. Также Тимберлейк выплатил штраф в размере 500 долларов с доплатой в 260 долларов. Кроме того, инстанция дополнительно обязала его сделать публичное заявление о вреде вождения в нетрезвом виде.