AP: Тимберлейк приговорен к общественным работам за вождение в нетрезвом виде

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Суд американского штата Нью-Йорк приговорил американского певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, пишет Associated Press.

Также он выплатит штраф 500 долларов с доплатой в 260 долларов. Суд дополнительно обязал его сделать публичное заявление о вреде вождения в нетрезвом виде. Отмечается, что Тимберлейк признал вину.

Инцидент произошел еще 17 июня в элитном районе в пригороде Нью-Йорка Хэмптонсе. Отмечалось, что решением суда он временно был лишен водительских прав.