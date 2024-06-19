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19 июня, 14:14

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Page Six: певец Джастин Тимберлейк много лет скрывал алкогольную зависимость

Певец Джастин Тимберлейк много лет скрывал алкогольную зависимость

Фото: ТАСС/Zuma/Roger Harvey

Американский певец Джастин Тимберлейк несколько лет скрывал алкогольную зависимость. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники в окружении артиста.

По словам собеседника издания, зависимость певца не является секретом, о ней знают все его близкие.

Другой инсайдер отметил, что Тимберлейк перестал употреблять алкоголь перед своим туром в апреле. По его словам, тогда артист начал вести здоровый образ жизни и сбросил вес.

Ранее СМИ сообщали, что певца арестовали в элитном курорте Хэмптонс округа Саффолк в штате Нью-Йорк за вождение в нетрезвом виде. Тимберлейка остановили в состоянии алкогольного опьянения 17 июня, а днем позже, 18 июня, состоялся суд. Детальной информации об инциденте не приводилось.

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