25 мая, 19:58 (обновлено 25.05.2024 23:53)Шоу-бизнес
Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол из-за наркотиков
Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж была задержана в амстердамском аэропорту Схипхол из-за обнаружения у нее легких наркотиков. Об этом сообщил информационный портал nu.nl.
Уточняется, что военная полиция подтвердила задержание гражданки США за хранение запрещенных веществ, однако отказалась раскрывать ее личность.
Ранее у актера из фильма "Триггер" Анатолия Руденко нашли наркотики. Инцидент якобы произошел в ночь на 18 января на улице Антонова-Овсеенко, где сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Пассажир, по данным СМИ, заметно нервничал, поэтому правоохранители решили осмотреть его. В результате при нем нашли пакетик с веществом, похожим на наркотики.
До этого против 31-летнего победителя третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета было возбуждено уголовное дело после задержания с наркотиками. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его автомобиль на Звенигородском шоссе в Москве.
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