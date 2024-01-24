В порту Петербурга изъяли наркотики на 13 млрд рублей

Фото: customs.gov.ru

Крупную партию наркотического вещества на 13 миллиардов рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы.

"Контрабанду крупной партии пресекли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Большого порта. Изъято свыше 1 200 килограммов наркотика", – уточняется в публикации.

По данному факту заведено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Запрещенные вещества, спрессованные в брикеты, находились в мешках с кофе, которые транспортировали из Бельгии.

Ранее таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Их двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Автомобили следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Две машины были задержаны на границе с разницей в четыре дня. В топливном баке первого транспорта таможенники обнаружили 186 килограммов наркотиков, а в бензобаке второго – еще 292 килограмма.



"Московский патруль": столичные таможенники пресекли контрабанду из Азии