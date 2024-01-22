Полицейские изъяли более 2 кг наркотиков у сотрудниц салона красоты на юго-востоке столицы

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Полицейские изъяли более 2 килограммов наркотиков у сотрудниц салона красоты на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Оперативники выяснили, что девушки 26 и 28 лет могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ на территории города.

"Полицейские установили, что подозреваемые получали крупные партии наркотиков, фасовали и делали "закладки", – рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Полицейские установили и задержали сотрудниц салона красоты возле дома в 1-м Капотнинском проезде. При себе у девушек оказалось наркотическое вещество массой около 230 граммов.

В ходе обысков были дополнительно найдены и другие вещества. Оказалось, что в полимерных пакетах также содержались запрещенные вещества общей массой более 2 килограммов. Сотрудники МВД нашли и другой вид запрещенных средств общей массой более 0,4 грамма.

Следователи ОМВД РФ по району Капотня возбудили уголовное дело по статье 30 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков"). В настоящее время его передали в ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Суд заключил подозреваемых под стражу, добавил Васенин.

Ранее таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Их двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. Авто на сербских номерах следовали из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Две машины были задержаны на границе с разницей в 4 дня. В топливном баке первого транспорта таможенники обнаружили 186 килограммов наркотиков, а в бензобаке второй – еще 292 килограмма.

"Московский патруль": суд арестовал наркоторговца, который сбывал товар через закладки