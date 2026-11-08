Два человека погибли при опрокидывании авто в Омской области

Фото: MAX/"Управление МВД России по Омской области"

Двое мужчин погибли, а женщина получила тяжелые травмы при опрокидывании автомобиля в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла ночью 8 ноября в районе 82-го километра дороги "Сыропятское-Кормиловка-Калачинск". По предварительным данным, водитель авто Porsche Cayenne не справился с управлением, из-за чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

На месте происшествия от полученных травм скончались сам водитель и его 39-летний знакомый. Вторую пассажирку – 36-летнюю женщину – с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По факту ДТП организована проверка, причины устанавливаются.

Ранее 9 человек пострадали в аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля в Луганске. ДТП произошло на перекрестке улиц Волгоградская и Маяковская. После удара маршрутка опрокинулась.

Среди получивших травмы – трое несовершеннолетних. Один взрослый мужчина находится в тяжелом состоянии, а остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

