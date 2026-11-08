Рютте заявил, что "напьется вдрызг" с Зеленским после урегулирования на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как планирует отпраздновать окончание конфликта на Украине вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план", – сказал генсек НАТО на передаче Pauw & De Wit.

Рютте также пошутил, что пообещал украинскому лидеру принести на такую встречу красное вино.

Ранее глава НАТО отмечал, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на уступки в вопросе территорий. Рютте усомнился в способности Украины вернуть утраченные территории.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о гарантиях безопасности после окончания конфликта.