12 пострадавших при стрельбе в Кракове находятся в критическом состоянии

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12 человек, пострадавших в результате стрельбы в польском Кракове, находятся в критическом состоянии. Об этом глава Малопольского воеводства Ян Кленчар рассказал телеканалу Polsat News.

"В больницах идет борьба за жизнь", – добавил он.

В свою очередь, глава МВД Польши Марчин Кервиньский в социальной сети Х уточнил, что один из двух пострадавших полицейских в результате произошедшего получил три огнестрельных ранения, второй находится в тяжелом состоянии.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов, рискуя жизнью, оперативно вмешались. Благодаря их действиям нападавшего удалось быстро задержать.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг информацию о связи нападавшего с местной армией.

"Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – отметил Косиняк-Камыш.

Информационное агентство ČTK со ссылкой на полицию сообщило, что на фоне произошедшего меры безопасности усилили в Чехии. Речь идет о профилактических мерах безопасности. Полиция усилит патрульную службу и повысит бдительность в общественных местах.

В местной полиции подчеркнули, что стрельба в Кракове не связана с Чехией. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова оказать Польше любую необходимую помощь в связи с трагедией.

"Я глубоко шокирован и опечален сегодняшним жестоким нападением в Кракове. Выражаю искренние соболезнования польскому премьер-министру Дональду Туску и семьям, которые потеряли своих близких", – написал он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Полиция Словакии подтвердила, что находится в контакте с польскими коллегами и в случае необходимости готова принять дополнительные меры для защиты жизни и здоровья граждан.

В офисе президента Польши Кароля Навроцкого добавили, что траур по жертвам стрельбы в Кракове будет объявлен во всей стране 8 и 9 ноября.

О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно ранее. Трагедия произошла 7 ноября примерно в 15:03 по местному времени (17:03 по московскому) на улице Славковской. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля.

В результате шесть человек погибли, а десять – получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом.

Позже сообщалось, что мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия. В его автомобиле находилось множество оружия и боеприпасов, а сам мужчина стрелял из длинноствольного оружия военного образца.

Также сообщалось, что гражданин России пострадал во время стрельбы в Кракове. При этом состояние раненого неизвестно.