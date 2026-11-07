07 ноября, 20:28Наука
Запущенный на "Союз-2.1б" с Плесецка космический аппарат выведен на целевую орбиту
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Космический аппарат, стартовавший на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в расчетное время аппарат приняли на управление наземные средства космических войск Воздушно-космических сил (ВКС). С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.
Ранее космические войска ВКС осуществили успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом. Он был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Космический аппарат запускали в интересах министерства обороны.