Захарова заявила, что Европе "нечего делать" за столом переговоров по Украине

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Начало учений так называемой "коалиции желающих" – "Коалиция 26.2" – накануне переговоров в Абу-Даби подтверждает, что европейцам за столом переговоров "делать нечего". Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, учения начнутся 9 ноября – перед возобновлением в ОАЭ консультаций по урегулированию конфликта. Представитель МИД назвала это символичным и добавила, что Европе не нужно участвовать в урегулировании кризиса.

Захарова подчеркнула, что на Западе по-прежнему не желают учитывать беспокойство России в сфере безопасности и продолжают "раскручивать спираль эскалации". Лондон и Париж, по мнению дипломата, рассчитывают через размещение на Украине "многонациональных сил" сохранить плацдарм для противостояния с РФ и нанесения ей военного поражения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны стремятся получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако их реальный вклад в этот процесс пока остается под вопросом. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские государства не хотят, чтобы переговоры проходили исключительно между Россией и США.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.