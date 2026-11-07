Устроивших стрельбу в Кракове задержали

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Нападавших, которые устроили стрельбу в Кракове, было двое. Их задержали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.

По словам источника, один из них оказался ранен. Президент Польши Кароль Навроцкий в социальной сети X сообщил, что направил на место происшествия директора Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого.

Польский лидер добавил, что находится на связи с соответствующими службами и ожидает полного выяснения обстоятельств произошедшего.

О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно ранее. Инцидент произошел 7 ноября примерно в 15:03 по местному времени (17:03 по московскому) на улице Славковской. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля.

В результате произошедшего пять человек погибли и десять получили ранения. Среди пострадавших – двое полицейских. Премьер Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом. По его словам, на место инцидента направляется глава МВД Марчин Кервиньский.