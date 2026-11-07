Ракету-носитель "Союз- 2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) осуществили успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом. Об этом сообщили Минобороны РФ, передает ТАСС.

Пуск был осуществлен с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Космический аппарат запускали в интересах министерства обороны.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета "Булава", запущенная с атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов", успешно достигла заданного района полигона в Архангельской области. Пуск выполнил экипаж подводного крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота в рамках плановой боевой подготовки. Корабль относится к проекту 955А "Борей-А".

Ракетную стрельбу провели из подводного положения в акватории Охотского моря. По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты прибыли в заданный район в расчетное время.

До этого ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконура 16 сентября. После выхода на орбиту "Прогресс МС-35" должен был направиться к Международной космической станции. Он доставил туда около 2,4 тонны грузов, среди них – 842 килограмма топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы.