IIHF не допустила белорусов до участия в молодежном и взрослом чемпионатах мира

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Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Белоруссии к участию во взрослом и молодежном чемпионатах мира 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Совет IIHF принял решение после постановления дисциплинарного совета, который частично удовлетворил апелляцию Федерации хоккея Белоруссии на решения совета от 27 июля 2026 года. Дисциплинарный совет подтвердил, что законных оснований для немедленного возвращения сборных нет.

Принимая решение, совет учел спортивные и организационные условия обоих турниров, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и оперативное планирование.

Белорусские национальные команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.

При этом IIHF пока не приняла решение по допуску сборных России к соревнованиям. В организации изучают все доступные варианты, включая начало обсуждений со всеми затронутыми национальными федерациями хоккея, в том числе с Федерацией хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед, отвечающий интересам мирового хоккея.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако в IIHF заявили, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Латвии, Норвегии, Чехии, Финляндии, Швеции и Дании приняли решение бойкотировать матчи против россиян. Канада также заявила, что не станет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в турнирах на своей территории.

Позже CAS повторно указал на отсутствие у Международной федерации хоккея необходимых доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам.

