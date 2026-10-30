На Украине раскритиковали решение CAS о допуске сборной РФ по хоккею на турниры

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Федерация хоккея Украины (ФХУ) выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные на международные соревнования. Об этом глава ФХУ Сергей Мазур заявил в интервью украинскому СМИ, передает РБК.

По словам Мазура, федерация считает вердикт не только несправедливым, но и наносящим ущерб достижениям украинского хоккея. Он сообщил, что организация уже инициирует встречу с руководством IIHF, чтобы выяснить все обстоятельства принятого решения.

CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям 30 октября. Суд отменил все пять резолюций совета IIHF, а требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам признал обоснованными.

В международной федерации выразили разочарование вердиктом и заявили, что оценят необходимые для его исполнения меры и их последствия, подчеркнув, что приоритетами остаются безопасность участников и сохранение целостности соревнований.

