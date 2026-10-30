Уроки по фильму "Рождение империи" проведут в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения России подготавливает методические материалы и сценарий специального урока, который будет посвящен историческим событиям фильма "Рождение империи". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что тематическое занятие централизованно проведут в школах по всей стране. Оно позволит ученикам закрепить знания и обсудить ключевые смыслы фильма вместе с педагогами.

Кроме того, ведомство планирует организовать просмотры картины для школьников и студентов в двух форматах. Для учащихся от 12 до 14 лет сеансы пройдут непосредственно в школах, а школьники старше 14 лет и студенты колледжей смогут организованно посетить кинотеатры по федеральной программе "Пушкинская карта".

Историческая драма режиссера Андрея Кравчука вышла в прокат 29 октября. Она охватывает период от осады Нарвы в 1700 году до победы в Полтавской битве. Картина рассказывает о реформах и становлении страны. Роль Петра I в фильме исполнил Александр Горбатов, а его ближайшего сподвижника Александра Меншикова сыграл Милош Бикович. В фильме также снялись Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

Владимир Путин положительно оценил историческую драму "Рождение империи", назвав ее произведением искусства. Президент отметил игру актеров и то, что картина позволяет погрузиться в историческую эпоху, а также поблагодарил съемочную группу и выразил надежду, что фильм увидит как можно больше зрителей.

Кроме того, Путин предложил предоставить школьникам, студентам и пенсионерам возможность бесплатно смотреть фильмы, которые полноценно и объективно отражают историю России. По его словам, такая мера помогла бы гражданам сэкономить семейный бюджет.