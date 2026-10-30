Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 18:34

Политика

Лантратова сообщила о завершении гуммиссии в Алешках

Фото: РИА Новости/пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области прошла без инцидентов. Колонна уже находится в Армянске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам", – отметила она в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

По словам омбудсмена, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она уточнила, что в колонну вошли 25 автобусов, 9 машин скорой помощи и автобусы для лежачих людей. Также Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп и всем участникам гуманитарной миссии.

Она добавила, что эвакуированные жители населенного пункта готовятся к отправке в Россию и на Украину.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.

Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика