Лантратова сообщила о завершении гуммиссии в Алешках

Фото: РИА Новости/пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области прошла без инцидентов. Колонна уже находится в Армянске, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам", – отметила она в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

По словам омбудсмена, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она уточнила, что в колонну вошли 25 автобусов, 9 машин скорой помощи и автобусы для лежачих людей. Также Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп и всем участникам гуманитарной миссии.

Она добавила, что эвакуированные жители населенного пункта готовятся к отправке в Россию и на Украину.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.

