В Кремле отметили высокий уровень кооперации между омбудсменами РФ и Украины по Алешкам

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В Кремле констатируют высокий уровень кооперации между омбудсменами России и Украины по гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно работает с оппонентами с украинской стороны. Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас людям поступит гуманитарная помощь – это главное.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США.

В Кремле надеются, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября. Как отметила Лантратова, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин. Также большую колонну гуманитарной помощи организовали в Алешках.

В нее вошли 25 автобусов на минимум 750 мест. Людям везут продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты и топливо. Лантратова отметила, что в колонну включили все необходимое для жителей.